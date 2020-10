Kto nepoužíva ochranu, musí platiť alimenty (Alebo kam sa stratila zodpovednosť?)

V rozpakoch počúvam denne správy týkajúce sa covidu-19, napokon zdá sa, že akákoľvek iná téma je dnes nezaujímavá, skoro až neprípustná.

Snažím sa zorientovať v množstve protichodných informácií, názorov, ale hlavne zákazov, príkazov, nariadení, ktoré ešte pred pár mesiacmi boli prosbami a odporúčaniami. A žasnem nad tým, kde sa stratila spolupatričnosť ľudí, ohľaduplnosť, zodpovednosť. Myslím, že práve tam, kde skončili prosby a začali príkazy, kde skončili odporúčania a začali zákazy. Tam kde kde vládca prestal byť vodcom a začal byť diktátorom. Keď sa heslo "Nepokazme si to!" nenápadne zmenilo na "Pokazili ste to!". Kým sa darilo, kým sme boli vzorom pre Európu i svet, tak sme boli jedno telo a jedna duša. Prečo nie sme aj vo chvíľach, keď sa nedarí a loď začína naberať vodu? Vtedy sa ukáže ten správny kapitán. Ide príkladom, je rozvážny, kompetentný, rozumný a hlavne ZODPOVEDNÝ.

Prijať za niečo zodpovednosť je dnes fenomén, ktorý sa nenosí a obzvlášť nie pri riadení štátu. Denne sa s tým stretávame pri alibizme a hádzaní zodpovednosti za nezdar na celý svet, nikdy však nie na vlastnú hlavu. Najčerstvejším dôkazom je novelizovaný Zákon o ochrane verejného zdravia, kam bolo doslovne prepašované aj Obmedzenie práva na náhradu škody. Naša exekutíva nám jasne ukázala, že je ochotná rozhodovať, ale v žiadnom prípade nie je ochotná znášať dôsledky svojich rozhodnutí. Zvláštne bolo, keď túto novelizáciu obhajoval predseda parlamentu. Sám najlepšie predsa vie, že za svoje skutky človek musí niesť následky. Som presvedčená, že alimenty na svoje deti si platí poctivo.

Medzi elementárne právne povedomie patrí fakt, že neznalosť zákona neospravedlňuje, čo v preklade znamená, že za chyby sa platí, aj keď ste ich nespôsobili úmyselne. Keď človek spôsobí nehodu, musí niesť následky v podobe peňažného trestu, či dokonca väzenia. Keď podnikateľ urobí nesprávne rozhodnutie, príde často o investíciu, či dokonca zbankrotuje.

Vláda drží v rukách osudy miliónov ľudí v tejto krajine, disponuje miliardami, ktoré nie sú niekoho, či nikoho. Sú predsa naše. Aj mojich niekoľko stovák euro je drobnými v tejto kasičke. Prečo by nemala teda niesť zodpovednosť za to, ako nakladá nielen s financiami, ale aj s osudmi ľudí, ktorých má viesť a spravovať? Keď ide obyčajný človek do banky pýtať si hypotekárny úver, nečuduje sa, keď banka založí jeho dom ako zábezpeku. Ak neplatí splátky môže prísť o strechu nad hlavou. Keď zamestnanec spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu, musí mu zaplatiť náhradu. Náhrada škody je elementárnym právom a povinnosťou všetkých občanov a hovorí práve o tom, že nesieme ZODPOVEDNOSŤ za svoje skutky. A práve hlavy tohto štátu by nám mali ísť príkladom.